Die schrägsten Fortnite-Alternativen für iOS und Android

Battlelands Royale

Das Spiel Battlelands Royale erinnert in vielen Bereichen an Fortnite. Und unterscheidet sich trotzdem deutlich von dem beliebten BR-Title. Der Shooter sticht aufgrund seiner Cartoon-Aufmachung und den ulkigen Figuren direkt ins Auge. Grundsätzlich handelt es sich bei Battlelands Royale um einen BR-Shooter mit bereits bekanntem Konzept. In Solo-, Duo- und Trio-Runden können wir uns ins Geschehen stürzen. Das gesamte Spiel findet aus der Vogelperspektive und mit einer fixierten Ansicht statt.

Zum Start eines jeden Games werden wir mit insgesamt 30 Spielern auf die Map geworfen. Statt dem Ausstieg aus dem Bus oder Flieger markieren wir aber schon beim Laden der Map unsere gewünschte Landeposition. Sobald die Lobby mit Spielern gefüllt ist, landen wir direkt an unserem markierten Spot. In Sachen Items gibt es eine verhältnismäßig große Auswahl. Medikits in verschiedene Größen sowie alles von der Schrotflinte bis zum Scharfschützengewehr sind vertreten. Gesteuert wird über virtuelle Tasten bzw. Joysticks.

Die Runden selbst sind äußerst unterhaltsam und vergehen dank der kleinen Map und der geringen Spieleranzahl sehr schnell. Die schrägen Charaktere, etwa ein tanzender Computer oder ein Baby-Guerilla-Kämpfer verleihen dem Spiel einen eigenen Touch.

Battlelands Royale ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.