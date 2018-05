A Way Out im Test: Koop-Minigames und Gefängnisausbruch

Splitscreen-Pflicht

Die größte Besonderheit an A Way Out: Es muss von zwei Spielern kooperativ gespielt werden. Es gibt keinen Singleplayer-Modus. Wer weder zuhause noch online Freunde hat, kann A Way Out nicht spielen.

A Way Out kann zusammen auf der Couch oder online gespielt werden. Beim Onlinespielen reicht es, wenn der Host das Game besitzt. Lädt man einen Spieler ein, kann der A Way Out kostenlos herunterladen. Allerdings kann er mit dieser Version nur spielen, wenn er eingeladen wird und nicht selbst der Host sein.

Das Spiel wird im Splitscreen angezeigt, selbst wenn man online spielt. Das ist zwar ein Vorteil, weil man immer sieht, was der Partner macht. Aber gerade online hätte ich es spannender gefunden, wenn man nicht den Screen des Partners sieht. Dies hätte einen höheren Fokus auf die Kommunikation gelegt. So gibt es etwa eine Szene, bei der ein Spieler versucht die Toilette in der Gefängniszelle abzuschrauben, während der andere nach der patrouillierenden Wache Ausschau hält. Das wäre spannender, wenn man nicht auf dem Bildschirm des Partners sehen würde, wenn die Wache kommt, sondern sich nur auf seine Anweisungen verlassen müsste.