Analyst rätselt über Verkauf von 25 Jahre altem Videospiel

Üblicherweise sind Videospiel-Verkaufszahlen eine eher trockene Angelegenheit. Wie viele Einheiten von „FIFA 18“ oder „Zelda Breath of the Wild“ diesen Monat über den Ladentisch gewandert sind, interessiert üblicherweise nur die Unternehmen selbst. Doch ein Verkauf im März sorgt dafür, dass selbst Videospiel-Analysten zu Detektiven werden. Mat Piscella, Analyst des Marktforschers NPD (National Purchase Diary), hat festgestellt, dass im März eine „neue“ Kopie des 1992 veröffentlichten „Sonic the Hedgehog 2“ für den Handheld Sega Game Gear verkauft wurde.