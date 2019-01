Auf diese Spiele-Highlights kann man sich 2019 freuen

Ori and the Will of the Wisps (2019, PC/XBO)

Auch Österreich steuert dieses Jahr einen „Blockbuster“ bei. Ori and the Will of the Wisps ist der Nachfolger des von Kritikern gefeierten Jump’n’Runs Ori and the Blind Forest und dürfte vor allem Rayman-Fans begeistern. Im Vergleich zum Vorgänger hat man deutlich ausgebaut: Ori kann seine Fähigkeiten über einen Skill-Baum erweitern, es gibt nun einen unterhaltsamen Speedrun-Modus und freies Speichern ist endlich möglich. Kombiniert mit dem unverwechselbaren Stil und flottem Gameplay lässt uns der Titel schon ungeduldig auf den Release warten, der im Laufe des Jahres erfolgen soll.