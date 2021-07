Aus Respekt vor Nintendo: Pokemon Uranium zurückgezogen

14.08.2016

Neun Jahre lang arbeiteten Fans an einem eigenen Pokémon-Titel. Nur wenige Tage nach dem Release ist allerdings klar, dass Nintendo gegen das Spiel vorgehen wird.

Neun Jahre: So lange wurde an „ Pokémon Uranium“, einem inoffiziellen Fan-Game für den PC, gearbeitet. Am Donnerstag wurde das Spiel offiziell veröffentlicht und mehr als 1,5 Millionen Mal heruntergeladen. Doch nach nur drei Tagen ist es wieder offline. Laut den Entwicklern wurden zahlreiche Webseiten, die das Spiel zum Download angeboten haben, von Nintendo-Anwälten kontaktiert. Die Entwickler selbst haben noch nichts von Nintendo gehört, man wolle aber aus Respekt gegenüber dem japanischen Konzern keine Probleme machen. Daher biete man das Spiel selbst nicht mehr zum Download an.

Es wird wohl aber dennoch nicht aus dem Netz verschwinden, wie die Entwickler andeuten. „Wir stehen in keinerlei Verbindung zu jenen Fans, die das Spiel auf ihren eigenen Servern hosten und können auch nicht überprüfen, ob diese Downloads sicher sind“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. „Wir warnen euch daher, sehr vorsichtig zu sein, wenn ihr das Spiel von inoffiziellen Quellen bezieht.“ Die Entwickler geben zudem an, dass es weiterhin Updates geben wird.

Wohl zu viel Aufmerksamkeit