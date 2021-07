Barbie schwebt auf fliegender Hoverboard-Drohne

Eine durch die Luft fliegende Barbie auf einem Hoverboard - dieses Accessoire hat sich Hasbro jetzt ausgedacht und auf der Spielemesse Toy Fair in New York präsentiert und demonstriert.

Die Barbie-Puppe auf dem fliegenden Hoverboard soll im Herbst für rund 60 US-Dollar in den Handel kommen und kann, wie im Video demonstriert, ganz einfach per drahltlosem Controller gesteuert werden. Das Outfit der Barbie erinnert allerdings eher mit seinem grellen pinken Rock an 80er-Jahre-Style als an die Zukunft.

Schlaues Heim mit Sprachbefehl-App

Die Barbie bekommt 2016 zudem nicht nur ein Hoverboard, sondern auch ein Smart Home: Das Barbie-Traum-Haus wird mit smarter Technologie ausgestattet und dürfte bei Datenschützern einmal mehr für Aufregung sorgen. Mittels WiFi und App lasst sich das Barbie-Haus connecten und via Spracherkennung können Kinder direkt mit dem smarten Haus sprechen, wie "Mashable" berichtet.

Man kann den Gadgets, die im Haus verfügbar sind, also per Sprachbefehl mitteilen, was sie ausführen soll – etwa, ob die Barbie jetzt mit Lift nach oben fahren, oder den Ofen anheizen soll. Eines der Features ist auch die smarte Lichtsteuerung per Sprachbefehl – sodass sich die Räume im Barbie-Haus in eine bunte Party-Umgebung verwandeln lassen.