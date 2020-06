Beeindruckendes Castlevania-Brettspiel im Eigenbau

XsimonbelmontX hat bereits im Vorjahr die Herzen von Videospielfans höher schlagen lassen, die auch etwas für Brettspiele übrig haben. Er machte für seine Frau, die die Videospiel-Reihe Fallout liebt, ein Fallout-Monopoly. Jetzt hat er sein neuestes Projekt auf Reddit vorgestellt: Die Brettspiel-Variante des klassischen Videogames Castlevania.

Der Stil des Spielbretts, der Karten und der Figuren, ist im 8-Bit-Look des Original-NES-Spiels gehalten. Bis zu elf Spieler versuchen kooperativ einen Fluch zu brechen, für den sie fünf Bosse in fünf Levels und danach Dracula besiegen müssen. In der finalen Version des Spiels soll es über 30 Bosse geben. Zudem gibt es über 100 Monster, die auf dem Weg zum Ziel besiegt werden müssen. Jedes Mal wenn ein Spieler stirbt oder eine entsprechende Karte gezogen wird, steigt der Fluch-Zähler an. Erreicht er das Ende, ist das Spiel verloren.