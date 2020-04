Besserwisser gesucht: 5 Quiz-Apps für iOS und Android

Quizduell

Auch in Quizduell geht es, wie der Name bereits erahnen lässt, ins Duell mit anderen. Schon seit Jahren in den Stores vertreten, erfuhr die deutschsprachige App immer wieder vor allem kosmetische Anpassungen, hat sich aber vom Spielprinzip kaum verändert. Ob gegen Freunde oder zufällige Spieler der App, Quizduell zeichnet sich vor allem durch die Möglichkeit aus, schnell in neue Runde einsteigen zu können und somit ständig eine Herausforderung parat zu haben, während gleichzeitig Duelle mit anderen im Hintergrund weiterlaufen.

Grundsätzlich braucht es für die App nicht mehr als einen Account, um mit anderen Spielern in Verbindung treten zu können, sowie ein bisschen Hirnschmalz, um auch mal einen Sieg zu holen. In insgesamt 6 Runden gilt es jeweils 3 Fragen zu beantworten. Diese stammen aus Kategorien wie Lebensmittel, Geschichte, Naturwissenschaft, Showbiz und andere Bereiche. Zu jeder Frage gibt es ein Zeitlimit sowie Antwortmöglichkeiten, um zumindest das Raten zu ermöglichen. Wer am Ende die meisten Runden holt, gewinnt das Duell.

Quizduell ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.