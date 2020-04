5 Games, die Spieler in fremde Welten bringen

Sky: Children of Light

Die Sterne sollen wieder am Himmel des Königreiches leuchten. Das ist kurz gesagt das Ziel, welches wir in Sky verfolgen. Von den Entwicklern des preisgekrönten Journey, entführt uns das 2019 erschienene Spiel in ein trostloses Königreich. Über mehrere traumähnliche Welten verteilt, gilt es für uns, die erstarrten Geister des Königreiches wiederzubeleben und Freude zurückzubringen.

In Sky steht aber nicht unbedingt die Aufgabe im Vordergrund. Stattdessen geht es darum, das Spiel und seine Welt zu erleben und sich in die verträumte Welt fallen zu lassen. In zwei Modi aufgeteilt, können wir entweder alleine oder mit anderen die Landschaften erkunden. Unsere graziöse Figur ist dabei mit einem Cape ausgestattet, das wir zum Fliegen benutzen. Das Sammeln von Sternen verschafft uns dabei Auftrieb.

Die beeindruckenden Landschaften, Berge und Wälder machen das Spiel aber vor allem optisch zu einem Erlebnis. Obwohl wir Sky auch alleine spielen können, wird es dank zufälliger Zuteilung von fremden Spielern oder Freunden noch einmal besser.

Hier können wir frei durch die Welten schweben und über Gesten und Geräusche kommunizieren und Emotionen zeigen. Die Mischung aus Optik, Soundkulisse und einfachem Gameplay macht Sky zu einem unheimlich meditativen Spiel.

Sky: Children of Light ist kostenlos für iOS und bald auch für Android erhältlich.