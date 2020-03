Die besten Games für Android und iOS ohne In-App-Käufe

The Room

Für Puzzle-Fans ist The Room oft eine der ersten Anlaufstellen. Das beliebte Spiel ist in 4 Teilen erhältlich und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Das Spielprinzip ist dabei über alle Teile hinweg konstant.

Wir befinden uns in einem etwas mystischen, manchmal auch unheimlich anmutenden Raum. Immer wieder erhalten wir Boxen, die durch verschiedene Mechanismen geöffnet werden können. Die darin befindlichen Teile bzw. Schlüssel können wiederum in anderen Objekten im Raum eingefügt werden.

Einen Großteil der Zeit im Spiel verbringen wir hier aber nicht nur mit der Suche, sondern vor allem mit dem Untersuchen. Objekte sind teilweise bis ins kleinste Detail verziert und mit Hinweisen versehen. Mithilfe einer Lupe und der Möglichkeit, jeden Winkel zu betrachten, können wir möglicherweise das Rätsel des Raumes lösen.



The Room Old Sins um 5,49 Euro (iOS | Android), The Room um 1,09 Euro (iOS | Android), The Room Two um 2,29 Euro (iOS | Android) und The Room Three um 4,49 Euro (iOS | Android) sind in den jeweiligen Stores erhältlich.