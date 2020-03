Frühjahrsputz: Die besten Cleaner-Apps für iOS und Android

CCleaner

Das Programm CCleaner wird vielen höchstwahrscheinlich bereits auf Windows und Mac untergekommen sein. Die PC-Version musste sich in letzter Zeit aber einiges an Kritik gefallen lassen, nachdem es unter anderem Probleme mit verseuchten Versionen gegeben hatte. Die Android-Version blieb davon offenbar bisher verschont. Hier gehört der CCleaner noch immer zu den wenigen Tools, die tatsächlich auch ihre Aufgabe erledigen.

Die App kommt mit einigen Features, konzentriert sich aber vor allem auf das Entfernen von überflüssigen bzw. platzraubenden Dateien. Um das Smartphone aufräumen zu können, muss es vor jedem Durchgang erstmal analysiert werden. Gelistet wird dann, wie viele Dateien in welchem Ausmaß etwa im Cache gelöscht werden können, welche überflüssigen Files vorhanden sind und ob APKs unnötig Platz rauben.

Außerdem bietet CCleaner auch noch einen App-Manager an, über den Apps gelistet und direkt deinstalliert werden können. Der Reiter „System Info“ liefert dann noch einen Einblick in CPU, RAM und andere Parameter. Features wie „CPU-Cooler“ und „Boot Speedup“ klingen zwar vielversprechend, sind aber nur in den seltensten Fällen ein Problemlöser.

CCleaner ist kostenlos für Android erhältlich.