Die besten Podcast-Apps für Android und iPhones

Empfehlungen für den Einstieg

Bei der Fülle an Podcasts, die mittlerweile angeboten werden, fällt es manchmal schwer, einen guten Einstieg zu finden. Hier einige Empfehlungen zum Start in den Podcast-Alltag.

Wer tiefer in die Materie der US-Präsidentschaftswahlen eintauchen möchte, erfährt beispielsweise bei „Intercepted“ viele Hintergrundgeschichten. Das Format vom Investigativ-Magazin „The Intercept“ behandelt unter anderem auch Themen wie nationale Sicherheit, geopolitische Konflikte und rechtsstaatliche Probleme.



Wer gerne mehr über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu unseren deutschsprachigen Nachbarn erfahren will, kann das in „Servus. Grüezi. Hallo.“ Der Zeit-Politikredakteur Lenz Jacobsen, sowie die Korrespondenten Mattias Daum in Zürich und Florian Gasser in Wien, sprechen in dem wöchentlichen Podcast über verschiedene Themen und Debatten der 3 Länder. Und ergründen auch mal auf humorvolle Art und Weise die vielen Unterschiede zwischen den Nachbarn.

Spannende und weniger bekannte Kriminalfälle gibt es bei „Criminal“. Der zweiwöchentliche Podcast, produziert von Phoebe Judge, Lauren Spohrer und Nadia Wilison, erzählt die Geschichten von Kriminellen und jenen, die fälschlicherweise als solche behandelt wurden. Von raffinierten Geldfälschern bis zu Mördern ist hier alles vertreten.

Wer statt Mord und Politik lieber lacht, könnte mit „Das Podcast Ufo“ Freude haben. Florentin Will und Stefan Titze, unter anderem als Autoren für Jan Böhmermann tätig, unterhalten sich in den meist einstündigen Podcasts über unterschiedlichste Themen. Und behandeln diese fast ausschließlich mit jeder Menge Comedy.