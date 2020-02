Für launige Spieleabende: 7 Party-Games für iOS und Android

Keep Talking & Nobody Explodes

Gemeinschaftsspiele werden oft aus verschiedenen Gründen laut. Mal schummelt jemand bei Monopoly, mal ist die gestellte Aufgabe bei Activity ein absoluter Brüller. Eher selten wird es aber laut, weil gerade eine Bombe entschärft werden muss. Genau das ist aber die Aufgabe bei Keep Talking & Nobody Explodes.

Hauptprotagonist ist jener Spieler, der das Smartphone in der Hand hält. Dieser bekommt eine Bombe vor die Füße gelegt, die es so schnell wie möglich zu entschärfen gilt. Einziges Problem an der Sache: während wir die Bombe sehen können, haben wir keine Anleitung zur Entschärfung. Die haben nämlich nur unsere Mitspieler, die wiederum die Bombe nicht sehen können, beziehungsweise dürfen.

Anhand von vielen verschiedenen Anleitungen, die unsere Mitspieler herunterladen können, müssen sie uns also blind durch die Entschärfung führen. Da jeder eine Anleitung zu einer bestimmten Bombe hat, wird aber schnell ein lautes Durcheinander an Hinweisen entstehen. Die perfekte Atmosphäre also für eine stressige Bombenentschärfung.

Keep Talking & Nobody Explodes ist um 10,99 Euro für iOS und Android erhältlich.