7 Virtual-Reality-Apps für iOS und Android

Roller Coaster VR

Wer bislang Angst hatte, in eine echte Achterbahn zu steigen, findet den Mut vielleicht in der virtuellen Realität. Roller Coaster VR bietet in seiner gezeichneten Welt eine abwechslungsreiche Fahrt an. Die lebhaft gezeichnete Umgebung in Kombination mit den passenden Soundeffekten wird dabei so manches Schwindelgefühl auslösen.

Die Fahrt findet sowohl in der Luft, als auch im Wasser statt. Viel tun müssen wir dabei aber nicht. Die Achterbahn nimmt uns vollautomatisch mit und erlaubt es uns, während der Fahrt in alle Richtungen zu blicken. Sofern wir uns auch trauen.

Roller Coaster VR ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.