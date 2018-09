Zum Mitnehmen: Die besten Brettspiele für iOS und Android

Gerade auf dem Tablet erfreuen sich Blockbuster-Games momentan großer Beliebtheit. Spiele wie etwa Civilization 6 waren anfangs vor allem aufgrund ihrer angeforderten Rechenleistung undenkbar auf einem Tablet. Dass es nicht immer ein Blockbuster sein muss, zeigt aber die Menge an Brettspielen, die in den digitalen Stores verfügbar ist. Von altbekannten Klassikern, die schon die Großeltern gespielt haben, bis zu interessanten Neuheiten ist alles dabei.



Spiel des Lebens, Monopoly sowie einige Exklusiv-Titel können mittlerweile auch bequem vom Tablet gezockt werden. Ob nun gemeinsam am Tisch, über Drahtlosverbindung oder gegen eine KI, auch am virtuellen Brett ist der Spielspaß gegeben. Und das zu jedem Zeitpunkt, ohne den lästigen Transport der teils klobigen Schachteln.