10 Apps rund um Star Trek für Android und iOS

Star Trek Fleet Command

Im Spiel Fleet Command übernehmen wir das komplette Kommando über die Flotte. Die Galaxie steht vor einem Krieg zwischen Klingonen, Romulanern und der Föderation. Sämtliche Parteien kämpfen dabei um die Herrschaft über Alpha- und Beta-Quadrant.

In Fleet Command übernehmen wir das Kommando und rekrutieren unser eigenes Team. In Sachen Charaktere ist hier alles vertreten, was Rang und Name hat. Kirk, Spock und Sulu sind genauso dabei, wie Uhura, Kang und Nero. Enterprise, Warbird und Bird of Prey sind unter anderem aufseiten der Raumschiffe vertreten.

In dynamischen Galaxien kann hier gegen Gegner aus der ganzen Welt gekämpft werden. Dabei gilt es die eigene Flotte zu verbessern, neue Mitglieder zu rekrutieren und Fähigkeiten zu erlernen.

Star Trek Fleet Command ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.