Borderlands 3: Entwickler zeigt eine Stunde Gameplay als Video

Die Fans dürften dadurch vorerst beruhigt sein. Denn die Devise lautet: Mehr von dem, was die Spieler ohnehin mögen. Große Überraschungen oder Neuerungen im Gameplay gibt es nicht zu sehen, dafür alles, was man ohnehin schon an Borderlands mochte.

Kleine Änderungen gibt es dann doch. So wird gezeigt, dass bei den Skills der Sirenen-Klasse jetzt mehr Freiheiten erlaubt sind, um diese den persönlichen Spielstil anzupassen. Zudem kann man sich jetzt über Hindernisse schwingen und rutschen. Im Koop-Modus soll die Beute besser verteilt werden, sodass man dann nur noch seltene Gegenstände findet, die auch für die eigene Klasse geeignet sind.