Borderlands kommt auf Playstation 4 und Xbox One

2K Games hat angekündigt, dass "Borderlands: The Handsome Collection" für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Das Paket besteht aus den Alte-Konsolen-Titeln "Borderlands 2" und dem kürzlich veröffentlichten "Pre-Sequel", inklusive Downloadable Content. Der Preis soll bei 59,99 US-Sollar liegen, wie theverge berichtet. Der Erscheinungstermin in Europa ist auf den 27. März festgelegt, US-Fans können das Bundle schon am 24. März erstehen.

Eine Special Edition, die ein fahrende, sprechende Version des Borderlands-Roboters Claptrap enthält, wird es ebenfalls geben. Sie wird in einer Auflage von lediglich 5.000 Stück erscheinen und 399 US-Dollar kosten. Laut 2K sind die generalüberholten Spiele hübscher anzusehen und laufen flüssiger als ihre Pendants auf den alten Konsolen. Neue Features gibt es ebenfalls: Einen Geteilten-Bildschirm-Moduis, mit dem bis zu vier Spieler auf einem Bildschirm zocken können. Spielstände können angeblich von alten Konsolen übernommen werden.