Computerspieler müssen erstmals zum Drogentest

Profi-Gamer stauben bei Wettkämpfen Preisgelder in Millionenhöhe ein. Nach Dopingvorwürfen werden bei einem Turnier in Köln nun erstmals Tests eingeführt.

Ritalin, Cannabis, Adderall

eSports ist ein schnell wachsendes Geschäft. Bei einigen Turnieren winken Preisgelder in Millionenhöhe. Das verleitet einige Spieler, ihre Leistungen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten anzukurbeln. In der Szene ist die Rede von Ritalin oder Cannabis. Kürzlich sorgte ein Profi-Spieler für Aufsehen, als er in einem Interview behauptete, gemeinsam mit seinem Team das Aufputschmittel Adderall eingenommen zu haben.

Die Liga kündigte nun bei einem anstehenden Turnier in Köln zum ersten Mal Drogentests an. In Zusammenarbeit mit der unabhängigen Nationalen Anti Doping Agentur ( NADA) sollen 80 Spieler stichprobenartig auf verbotene Substanzen getestet werden. „Wir wollen damit ein Statement setzen“, sagt Liga-Manager Schulze. Das „ESL One Cologne“-Turnier am 22. und 23. August ist das erste Turnier, bei dem die ESL Spieler zur Dopingprobe bitten will.