Diskussion: Ist das noch ein Indie Game?

Die Independent Game-Branche legte in den vergangenen Jahren dank Plattformen wie Steam oder Desura ein rasantes Wachstum hin. Titel wie Minecraft, The Binding of Isaac oder Fez waren nicht nur bei der Fachpresse beliebt, sondern entwickelten sich auch zu internationalen Verkaufserfolgen mit Millionen-Umsätzen. "Indie" steht plötzlich im Mittelpunkt der Diskussion. Doch woran erkennt man ein "Indie Game" und wie hat der Boom um die Kleinen die Games-Branche in den letzten Jahren verändert? Dieser und weiterer spannenden Fragen geht am Donnerstag eine prominent besetzte Diskussionrunde nach.