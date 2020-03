Dreams im Test: Unendlich kreativ und überfordernd

Motivation, Verzweiflung, Wut

Motiviert von den Projekten anderer Spieler, wuchs mein Verlangen danach schnell, selbst etwas zu erschaffen. Doch bevor ich in Dreams auch nur den ersten Baustein setzen kann, muss ich mich durch zahlreiche Tutorials, Übungen und Meisterklassen arbeiten. Und ich verwende das Wort "arbeiten" hier nicht leichtfertig. Auch wenn die Tutorials mit viel Liebe gestaltet sind und grundsätzlich Spaß machen, trübt die Steuerung die Freude doch ein wenig. Mit dem Standard Wireless Controller der PS4 kann sowohl Bewegungs- als auch Twin-Stick-Steuerung aktiviert werden. Bewegt man sich durch den Raum, ist das gar nicht schlecht. Beginnt man komplexere Figuren zu modellieren, wird es schnell ungenau, wenn man - wie ich - kein Profi ist.

Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Ich möchte mit dem Malwerkzeug eine Blume gestalten. Ich setze die flachen Pinselstriche in den dreidimensionalen Raum, finde aber die richtige Perspektive nicht. Mal sind die Striche zu weit vorne, mal zu weit hinten. Ich versuche heranzuzoomen, aber der Controller kalibriert sich nicht richtig und die Blume ist plötzlich irgendwo ganz klein in der Ferne zu sehen. Ich zoome wieder hinein, kann aber die Striche nicht mehr an die richtige Stelle setzen, um die Blume weiterzugestalten. Ich drehe und kippe und lenke den Wichtel, aber das Einfachste ist dann, die Blume immer wieder zu löschen und neu zu erstellen. Auch beim Modellieren einer dreidimensionalen Brücke habe ich solche Probleme. Das fühlt sich so an, als würde man eine halbe Stunde lang daran scheitern, einen Faden in ein Nadelöhr einzuführen. Eigentlich sind alle Werkzeuge da und man weiß auch, was man tun muss - aber es geht einfach nicht.