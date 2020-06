E3: Microsoft will mit Halo HD-Remake Zeit schinden

Pressekonferenzen werden üblicherweise von den Unternehmen genutzt, um den Anwesenden überdeutlich zu sagen, dass sie und ihre Produkte die besten sind. Bei Microsofts PK, die die erste der diesjährigen E3 ist, ging es ungewöhnlich bescheiden zu. Statt mit Xbox-One-Verkaufszahlen zu prahlen, wurde die Veranstaltung mit der Erwähnung der Konkurrenz Sony und Nintendo begonnen. Nicht um sich über diese lustig zu machen, sondern um zu sagen, wie schön es nicht ist, dass die ganze Industrie bemüht ist um die Spieler möglichst gut zu unterhalten. Es fühlte sich ein wenig nach Resignation an, wirkte als wollte Microsoft sagen: „Dabei sein ist alles“.

Die unaufgeregte Stimmung wurde während der gesamten Pressekonferenz beibehalten. Den größten Jubel gab es für Trailer und Demos der Third-Party-Spiele Call of Duty Advanced Warfighter und Lara Croft: Rise of the Tomb Raider. Beide Games werden auch für Sonys PS4 erscheinen. Ein bißchen Jubel gab es noch für alte Bekannte. So wird in Project Spark, dem Titel, bei dem Spieler eigene Spiele kreieren, das Eichhörnchen Conker implementiert. Mit Phantom Dust bringt Rare zudem ein Remake eines 2005 erschienen Games für die Xbox One.