E3: Ubisoft stellt Rainbow Six Siege und Far Cry 4 vor

Die Spieler sind in die Spezialeinheit und die Verbrecher aufgeteilt. Die Verbrecher verschanzen sich in einem Gebäude und können zu Beginn des Spiels Türen verbarrikadieren, Fallen aufstellen und die Geisel neu positionieren. Die Spezialeinheit kann in der Zwischenzeit mit einer Mini-Drohne das Gebiet aufklären, die klein genug ist um unter Türspalten hindurchzufahren. Außerdem wird einer von mehreren Eintrittspunkten ins Gebäude gewählt.

Im Gameplay-Trailer wurde ein 5 vs 5 gezeigt. Die Spezialeinheit hat sich vom Dach abgeseilt und ist durch die Fenster in das Familienhaus eingedrungen. Ein Spieler der Spezialeinheit hat eine Scharfschützenposition außerhalb bezogen. Die Wände und Türen sind durch Kugeln zerstörbar, was in dem Trailer exzessiv gezeigt wurde. So kann man sich zu keiner Zeit komplett sicher fühlen, was die Spannung erhöhen soll. Im Trailer wurde dies verdeutlicht, in dem ein Loch in den Boden gesprengt wurde, um in den Raum darunter zu kommen.

Da es keine echte Deckung gibt, sind Schilder ein wichtiger Bestandteil des Gameplays. Die Spezialeinheit kann mit Schildern starten, die Verbrecher können welche mit Gegenständen aus der Umgebung improvisieren. Im Trailer lud sich die Lebensenergie langsam wieder auf, gefallene Kameraden konnten wiederbelebt werden. Einen Respawn gibt es nicht. Auch die Geisel kann wiederbelebt werden, sollte diese ins Kreuzfeuer geraten.

Das Spiel soll 2015 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Möglicherweise wird es ein reines Download-Spiel werden, wie etwa der Titel Payday. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass mit Micro-Payments neue Waffen, Ausrüstung und Levels dazugekauft werden können.