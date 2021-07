Entwickler von Pokémon Go kündigen Harry-Potter-Spiel an

Im Augmented-Reality-Style von Pokémon Go sollen auch beim Harry-Potter-Game magische Tierwesen aus Rowling-Büchern in die reale Umgebung eingebettet werden.

Niantic Labs, die Entwickler von „ Pokémon Go“ versuchen sich als nächstes an einem Spiel aus der Welt von Harry Potter. In „ Harry Potter: Wizards Unite“ werde man magische Tierwesen aus den Büchern über den Zaubererlehrling auf dem Smartphone-Bildschirm eingebettet in reale Umgebung entdecken können, kündigte die Entwicklerfirma Niantic am Mittwoch an.

Spieler werden mit anderen Gamern Teams bilden um die mächtigen Wesen zu Fall zu bringen. So soll sich auch das Harry-Potter-Game an die Spielemechanik von Ingress anlehnen und auch auf der Location-Datenbank von Ingress, die durch Pokémon Go weiter ausgebaut wurde, basieren.

Ähnlich funktioniert auch „ Pokémon Go“, bei dem man kleine animierte Monster einfangen muss. „ Pokémon Go“ war beim Start im Sommer 2016 zu einem weltweiten Phänomen geworden. Inzwischen ließ der Hype merklich nach, auch wenn es einen harten Kern eingefleischter Spieler gibt. Im Juni wurde bekannt, dass Pokémon Go noch immer rund 65 Millionen monatlich aktive Spieler gibt. Das Spiel ist einer der Vorreiter bei der Augmented Reality, bei der virtuelle Objekte in reale Umgebungen eingeblendet werden.