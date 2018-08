Erster Eindruck von Die Siedler: Wuseln mit Verkehrsplanung

Eine weitere wichtige Veränderung betrifft die Expansion des Geländes. Die Soldaten rücken automatisch vor und erweitern das besiedelbare Territorium. Der Spieler kann jedoch auf Wunsch die Richtung vorgeben und mithilfe von modularen Stadtmauern die Außengrenzen absichern. Schlachten laufen in einem eigenen Modus ab, in dem sich die Soldaten nach Typ in Formationen begeben. In der von Blue Byte gezeigten Demo formierten sich beispielsweise die Schwertkämpfer vorne und die Bogenschützen direkt dahinter. In der Mitte stand der Anführer, der über eine Spezialfähigkeit verfügt. In der Demo konnte er beispielsweise das Feuer der Fernkämpfer mit seinem Schild kurzzeitig auf sich lenken und so seiner Armee Entlastung verschaffen. Das Ziel: Die Stadtmauern durchbrechen und den Wehrturm zerstören. Sobald das erreicht wurde, flüchten die gegnerischen Soldaten automatisch und die Stadt gilt als erobert.

Das ist jedoch nicht der einzige Weg, um eine gegnerische Stadt zu erobern. Eine Stadt kann einen besonders mächtigen Krieger trainieren, der in Arena-Kämpfen gegen Krieger anderer Städte antritt. Gewinnt man auf diesem „Path of Honor“, überzeugt man die Bewohner der gegnerischen Stadt womöglich davon, dass man der bessere Anführer wäre. Die Folge: Eine Revolution, die einen Regimewechsel zur Folge haben kann. Laut Blue Byte sei es aber auch möglich, derartige Aufstände zu beenden, wahlweise gewaltfrei durch Diplomatie oder mithilfe der Armee.

Vorfreude ist angebracht

Auf Blue Byte ist Verlass. Nach Anno bewahrt das deutsche Studio auch bei der Die-Siedler-Reihe einen großen Namen vor dem Untergang. Die Neuauflage der Aufbausimulation macht einen hervorragenden Eindruck und könnte vor allem jene Fans locken, denen Titel wie Cities Skylines einfach zu komplex sind. Die Gefahr, dass das Spiel zu einfach verkommt, dürfte wohl nicht bestehen.