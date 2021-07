Europa-Start von Pokemon Go vorerst abgesagt

Der Ansturm auf das Hype-Game Pokémon Go war zu groß. Aufgrund massiver Serverprobleme haben die Entwickler den Start in Ländern wie Deutschland und Österreich verschoben.

Selten hat ein Smartphone-Game einen derartigen Hype verursacht wie Pokémon Go. Nachdem das Spiel zunächst in Australien, Neuseeland sowie den USA offiziell für iOS und Android verfügbar war und sich darüber hinaus über alternative Bezugsquellen (etwa APKMirror) auch in anderen Regionen verbreitete, musste Pokémon-Go-Entwickler Niantic die Reißleine ziehen. Der unmittelbar bevorstehende Start in Großbritannien, den Niederlanden und somit auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde fürs erste abgeblasen.