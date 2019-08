Filmreif rollen und schießen mit John Wick Hex

John Wick Regisseur Chad Stahelski war von vorneherein in die Entwicklung involviert und gestaltete das Gameplay aktiv mit. Dass die Gegner plötzlich neben, vor oder hinter dem Spieler auftauchen und in einem eigentlich entschleunigten Gameplay viel taktisches Umdenken erfordern macht das Spiel dynamisch. Mike Bithell erzählte im Gespräch, dass dieser Kniff von Stahelski kam. auch die Stuntcrew war involviert und fragte den Chefdesigner nach einem eignen vergleichbaren Programm, mit dem sie ihre Ideen für Filme austesten können, so Bithell.

Filmischer Kampf

Das Spiel wirkt zunächst sehr komplex, da der Bildschirm voll von technischen Daten, Statusanzeigen und Möglichkeiten ist und überwältigend sein kann. Allerdings beginnt man sehr schnell, einen Rhythmus zu entwickeln, mit dem man die Level bestreitet. Was funktioniert und was nicht, war beim Test schon beim zweiten Level intuitiv klar. Allerdings hilft es, wenn man die Filme kennt und mag. Beim Spielen ergibt sich so bereits ein Kopfkino, man visualisiert seine gewählten Aktionen, was das Gameplay besonders dynamisch gestaltet, obwohl es lange Pausen für strategische Überlegungen gibt. Bithell gab zu, dass sich Spieler schwerer tun, die den Film nicht kennen.

Der Titel befindet sich noch in Entwicklung und hat noch kein Release-Datum.

Die Reise zur Gamescom wurde vom ÖVUS bezahlt.