Gamescom 2019: Raumschiffe und Mars-Zombies aus Österreich

Auf insgesamt 218.000 Messefläche tummeln sich in Köln in den kommenden Tage Gaming-Fans und Spielemacher. Auch einige österreichische Entwickler stellen ihre neuesten Spiele auf der Gamescom vor, darunter das in Wien und Graz ansässige Studio Studio Rarebyte, das „We are Screwed!“ zeigt.

Chaos im All

Knubbelige Figuren wackeln darin über das Deck eines Raumschiffs. Sie schrauben an Gerätschaften, navigieren und reparieren Lecks. Vor dem Bildschirm diskutieren vier Spieler wild, welche Aufgaben zu bewältigen sind. Beim chaotischen Spiel müssen sie gemeinsam ein Raumschiff durch das All steuern.