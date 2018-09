Final Fantasy-Klassiker kommen auf die Switch

Laut einem Bericht von Kotaku wird es sich konkret bei "Final Fantasy XII", sowie bei Final Fantasy X und X-2 um Remastered-Versionen in HD handeln. Von Final Fantasy VII und IX wird angenommen, dass diese auf den PC-Versionen basieren werden. Außerdem heißt es in dem Bericht, dass die jeweiligen Spiele auch auf der Xbox One veröffentlicht werden.