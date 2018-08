Fortnite bekommt Wettkampf-Modus

Epic hat in einem Blogeintrag geschrieben, dass es seinem Spiel Fortnite im Herbst einen Multilayer-Wettkampfmodus verpassen will. Dieser soll es kompetitiven Spielern erlauben, in Wettkämpfen herauszufinden, wer der beste Fortnite-Spieler ist. Wie das Bewertungssystem funktionieren wird, ist noch unklar, Epic schreibt aber, dass die wöchentlichen "Summer Skirmish"-Events der vergangenen Monate wertvolle Erkenntnisse gebracht hätten.

Im nächsten Jahr ist eine Fortnite-Weltmeisterschaft geplant, die auf dem Wettkampfmodus aufbauen wird. Epic arbeitet derzeit noch am Gleichgewicht zwischen Bedienerfreundlichkeit, Unterhaltung, Serverstabilität und fairen Wettkampfbedingungen. Die erste wettkampftaugliche Version soll im Herbst erscheinen. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.