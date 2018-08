Game City will 2018 Schwerpunkt auf E-Sport legen

Vom 19. bis 21. Oktober findet mit der Game City wieder der größte Videospiel-Event Österreichs statt. Rund 80.000 Besucher werden im Wiener Rathaus erwartet, wie in den Vorjahren ist der Eintritt frei. Dieses Jahr will man vor allem den Fokus auf das Thema E-Sport legen. So wird A1 das Finale der aktuell laufenden „A1 eSports League Austria“ vor dem Rathaus abhalten. Neben League of Legends wird um den Titel in Project Cars 2 und Clash Royale gespielt, insgesamt wird Preisgeld in der Höhe von 32.000 Euro vergeben.