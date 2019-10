Google-KI schlägt 99,8 Prozent aller Starcraft-II-Spieler

AlphaStar trat im Jänner 2019 erstmals gegen menschliche Profi-Spieler an. Die KI schlug dabei 10 Menschen, bevor sie im Finale an Grzegorz “MaNa” Komincz scheiterte. Damals hatte das Programm noch den vollständigen Überblick über die Spielkarte, konnte viel schneller und häufiger Aktionen durchführen als Menschen und musste sich hauptsächlich mit Micromanagement beschäftigen. Seit Juli können Spieler auf der ganzen Welt online gegen die Künstliche Intelligenz antreten.

Grandmaster-Rang

So konnte DeepMind seine Künstliche Intelligenz weiterentwickeln und nun einen neuen Schritt in der Entwicklung veröffentlichen. AlphaStar spielt nun mit den gleichen Voraussetzungen wie echte Spieler: Sie sieht nur die bereits erkundeten und besiedelten Teile der Spielkarte. Zudem wurde die Frequenz, in der sie Aktionen ausführen kann, auf 22 Aktionen innerhalb von 5 Sekunden gedrosselt. Sie kann problemlos gegen alle drei Fraktionen - Terraner, Zerg und Protoss - antreten und auch mit allen drei Rassen gewinnen. So konnte die KI nun das höchste Spieler-Level erreichen, den Grandmaster-Rang.