Google Play Games für Windows startet international

Der Dienst ist aktuell in 5 Ländern verfügbar, Google plant aber eine Ausweitung.

Google hat die Betaversion von Google Play Games für PC in 5 ausgewählten Ländern eingeführt. Ab heute können sich Nutzer*innen in Korea, Hongkong, Taiwan, Thailand und Australien für die offene Betaversion registrieren, wie aus einem Bericht von TheVerge hervorgeht.

In anderen Ländern steht die Version aktuell noch nicht zur Verfügung, Google plant aber eine weitere Ausrollung. Wann genau sie in welcher Region verfügbar sein wird, ist aktuell aber noch ungewiss. Neugierige können sich aber anmelden und benachrichtigen lassen, wann die Betaversion in ihrer Region verfügbar ist.

Version umfasst 50 Games

Mit Google Play Games für PC können Nutzer*innen Android-Games auf ihren Windows-Computern spielen. Die Beta soll zum Start etwa 50 Titel wie Summoners War, Cookie Run: Kingdom, Last Fortress: Underground und Top War beinhalten.

Die Mindestanforderungen an den PC sei Google zufolge eine Vierkern-CPU, ein SSD-Speicher, 8 GB RAM und ein Betriebssystem ab Windows 10.