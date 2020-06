Großbritannien bekommt erste eSport-Arena in London

Im Rahmen der Events sollen Spieler in Hearthstone, Call of Duty, Counterstrike: Global Offensive, Starcraft und FIFA 15 gegeneinander antreten. eSport-Events ziehen zunehmend mehr Zuschauer an. Die ESL machte 2014 unter anderem in der Frankfurter Commerzbank-Arena Halt, mehr als 12.500 Menschen pilgerten in das WM-Stadion. Online befinden sich die Zuschauerzahlen bei prestigeträchtigen Turnieren, beispielsweise DreamHack, The International oder dem WM-Finale in "League of Legends", im Millionenbereich.

In Österreich bietet unter anderem die Wiener Area 52 im 21. Bezirk einen Veranstaltungsort für eSport-Events, der Platz ist jedoch im Vergleich zur Gfinity Arena begrenzt. Auch Events wie Barcraft erfreuen sich in Österreich zunehmend Beliebtheit.