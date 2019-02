Groundhog Day: Bill-Murray-Kultfilm bekommt Neuauflage als VR-Game

Der Kultfilm Groundhog Day mit Bill Murray aus dem Jahr 1993 bekommt 26 Jahre nach Erscheinen eine Neuauflage. Die Fortsetzung kommt allerdings nicht in Form eines Films, sondern als Virtual-Reality-Game für PlayStation VR, Oculus Rift und Vive. Entwickelt wird der Titel von Sony Pictures Virtual Reality, MWM Immersive und Tequila Works. Angekündigt wurde es passenderweise am Groundhog Day selbst, dem 2. Februar.

In „ Groundhog Day: Like Father Like Son“ schlüpft der Spieler in die Rolle von Phil Connors Sohn. Wie sein Vater steckt er auch in einer Zeitschleife fest und muss den Tag so lange wiederholen, bis er „den wahren Wert von Freunden und Familie“ lernt. Die Entwickler versprechen, dass man mit seiner kompletten Umgebung in dem Spiel interagieren kann sowie mit allen auftauchenden Figuren.

Wer nun Lust auf das Game bekommen hat, muss sich allerdings noch etwas gedulden. Erscheinen soll der Titel erst im Laufe des aktuellen Jahres, wie es heißt.