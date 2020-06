GTA San Andreas: Songs werden per Steam Patch gelöscht

Wer in GTA San Andreas auf Radio X gerne “Killing In The Name Of” von Rage Against The Machine gehört hat, wird in Zukunft diesen Song wohl nicht mehr so einfach über das virtuelle Autoradio hören können.

Denn wie Golem.de berichtet, entfernt Rockstar Games per Steam Patch insgesamt 18 Songs auf dem PC der Spieler. Eine vollständige Liste der Songs, die mit dem Patch entfernt werden, findet ihr hier.

Ohne, dass es Rockstar Games bestätigt hat, gilt es als ziemlich wahrscheinlich, dass der Grund dafür abgelaufene Musiklizenzen sind. Das Einspielen des Patches kann nicht ohne Weiteres verhindert werden.