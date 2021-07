Jugendlicher beim Spielen von Pokemon Go erschossen

20.07.2016

In Guatemala wurde ein Jugendlicher erschossen während er Pokémon Go spielte. Dabei handelt es sich um den ersten Todesfall, der im Zusammenhang mit Pokemon Go steht.

Ein 18-Jähriger wurde beim Spielen von Pokémon Go in Guatemala erschossen. Das berichtet der Independent. Der Jugendliche könnte der erste Mensch sein, der beim Spielen von Pokémon Go getötet wurde. Laut dem Bericht war der Jugendliche spät am Abend mit einem Freund auf den Straßen von Chiquimula, einer Stadt im Osten Guatemalas, unterwegs, als er offenbar von einem Fahrzeug heraus angeschossen wurde. Die Polizei fand mehr als 20 Patronenhülsen am Tatort.

Pokémon als Falle