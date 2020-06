Kartenverkauf für Indie-Game-Konferenz in Wien gestartet

Der Fokus der Vorträge richtet sich vor allem auf die Indie-Branche und wie auch kleine Studios im internationalen Wettbewerb bestehen können. Aber auch neue Methoden der Spieleentwicklung werden in mehreren Vorträgen gezeigt. So erklärt Vladimir Peric vom britischen Endtimes Studio, wie man am besten Virtual Reality-Lösungen einbindet. Zudem werden unter anderem die Entwickler des slowakischen Action-RPGs „Shadows: Heretic Kingdoms“ ihre Erfahrungen teilen.