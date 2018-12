Konami bringt kostenlose Lite-Version von PES 2019

Der Publisher Konami hat am Donnerstag die populäre Fußball-Simuation PES ( Pro Evolution Soccer) in einer abgespeckten Variante als Free-to-Play-Titel für Xbox One, PS4 und PC veröffentlicht.

Der Fokus in dem Spiel ist der MyClub. Dabei handelt es sich um einen Modus, bei dem Spieler ihr persönliches Lieblingsteam zusammenstellen können. Wenig überraschend gibt es auch optional In-Game-Purchases, mit denen man sich schnelleren Fortschritt erkaufen kann.

Darüber hinaus kann man in der Lite-Version auch offline spielen und verschiedene Trainings-Modi absolvieren.

Konami versucht offenbar, mit dem Schritt wieder Boden auf den Hauptkonkurrenten Fifa gut zu machen. Das Electronic-Arts-Spiel konnte sich zuletzt verstärkt von PES abheben.