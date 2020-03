Kostenloses Call of Duty Warzone macht Fortnite Konkurrenz

Pündern für den Sieg

Der Modus Plunder spielt ebenfalls auf der "Verdunsk"-Map, ist aber ein völlig neuer Spielmodus. Hier müssen die Spieler so schnell wie möglich alles looten, was ihnen unter die Finger kommt - egal ob Kisten oder Gegner. Zudem können sie Aufträge annehmen und Mini-Herausforderungen bestreiten. Gewonnen hat, wer am Schluss das meiste In-Game-Cash auf dem Konto verzeichnet.

Call of Duty: Warzone unterstützt das gemeinsame Spielen zwischen allen Plattformen und ist ab heute kostenlos verfügbar. Spieler, die Call of Duty: Modern Warfare besitzen, dürfen bereits seit 16 Uhr spielen. Alle anderen dürfen ab 20 Uhr in die Warzone.