Logitech Cloud-Gaming-Konsole startet in Europa

Im vergangenen Jahr hat Logitech mit seiner G Cloud eine Handheld-Spielkonsole vorgestellt, die auf Cloud-Gaming spezialisiert ist. Sie nutzt also Dienste, die die Rechenleistung für grafisch aufwendige Computerspiele bereitstellen und per WLAN auf die Konsole streamen. Dadurch erspart man sich aufwendige und leistungsstarke Elektronik an Bord und kann das Gerät leichter, kühler und günstiger gestalten. Bisher war die Logitech G Cloud nur in den USA und in Taiwan verfügbar, nun kommt das Gerät nach Europa.

Deutschland dabei, Amazon auch

Wie Logitech ankündigt, erfolgt der Startschuss für den europäischen Verkauf am 22. Mai in Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, Schweden und Spanien. Österreich befindet sich nicht in der Liste. Allerdings soll das Gerät u.a. von Amazon angeboten werden. Möglicherweise wird man es also aus Deutschland bestellen können.

Der UVP der Logitech G Cloud wird mit 359 Euro angegeben. Als Einführungsangebote bekommen Käufer*innen 6 Monate Xbox Game Pass Ultimate, 1 Monat NVIDIA GeForce NOW und 1 Monat Shadow PC kostenlos dazu. Cloud-Gaming-Dienste wie jene benötigt man zusätzlich, um mit der G Cloud spielen zu können.