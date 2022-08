So sieht Logitechs tragbare Spielkonsole aus

Erst vor wenigen Wochen kündigte Logitech eine tragbare Spielkonsole in Zusammenarbeit mit Tencent Games an. Nun sind erste Bilder der „G Gaming Handheld“ auf Twitter geleakt worden. Den Aufnahmen zufolge dürfte sie mehrere Cloud-Gaming-Dienste unterstützen, darunter GeForce Now von NVIDIA, Xbox Cloud Gaming sowie den Google Play Store.

Ähnlichkeiten mit Switch und Steam Deck

Dimensionen und Design der Konsole erinnern an die Nintendo Switch, auch die Benutzeroberfläche scheint ähnlich zu sein. Die G Gaming Handheld verfügt über die üblichen Analogsticks, ein Steuerkreuz, ABXY-Tasten und zusätzliche Steuereinheiten auf der Rückseite. Zu sehen sind außerdem eine Logitech-, eine Home-, eine Menü- und eine Kontextmenü-Taste.

Wie ein weiteres geleaktes Bild zeigt, kann man auf dem Home-Bildschirm durch Chrome-, YouTube-, Xbox- und Steam-Symbole scrollen. Die Konsole dürfte also tatsächlich ihren Fokus auf Cloud-Gaming-Dienste legen. In dieser Hinsicht könnte sie vor allem mit dem Steam Deck konkurrieren. Die tragbare Konsole von Valve unterstützt ebenfalls Cloud-Gaming-Dienste wie jene von Xbox oder Steam, allerdings nicht den Google Play Store.