“Manche Free-to-Play-Spiele grenzen an Erpressung”

Der Free-to-Play-Markt boomt, die erfolgreichsten Titel setzen jährlich dreistellige Millionenbeträge um. So verdienten Tencent und Smile Games allein im Vorjahr mit dem Online-Shooter CrossFire 957 Millionen US-Dollar, dicht gefolgt vom MOBA League of Legends, das 624 Millionen US-Dollar mit Mikrotransaktionen erwirtschaftete. Das Konzept ist simpel: Das Grundspiel ist kostenlos, zusätzliche Inhalte wie Charaktere oder Waffen lassen sich mit einer hart erkämpften In-Game-Währung oder echtem Geld kaufen. Viele Vollpreistitel, beispielsweise Team Fortress 2 oder Star Wars: The Old Republic, stellten auf das Free-to-Play-Prinzip um und vervielfachten so ihre Umsätze.