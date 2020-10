Neues Mario Kart wird mit ferngesteuertem Auto gespielt

Zwar konnte die futurezone die Karts bisher nur virtuell begutachten, aber die hohe Qualität von Nintendo-Produkten scheint sich hier fortzusetzen. Sie sind schön designt und wirken robust genug, um sie auch mal versehentlich gegen ein Tischbein zu fahren, ohne dass größere Schäden davongetragen werden.

Kart reagiert auf virtuelle Ereignisse

In der Box finden sich neben einem solchen Kart auch 4 Tore, mit denen ein beliebiger Kurs abgesteckt wird. Sie können in den Einstellungen jeweils individuell oder automatisch mit Funktionen belegt werden. So können sie einen Boost enthalten, ein Hindernis oder Item-Boxen. Ein Kart verbindet sich jeweils mit einer Switch. Bevor man das Spiel startet, legt man eine Strecke fest, indem man sie einmal abfährt. Das muss jedes Mal neu gemacht werden.

So kann man einen 50cc, 100cc und 150cc Cup fahren, wobei sich hier jeweils die Geschwindigkeit der Karts erhöht - sowohl virtuell, als auch beim echten Fahrzeug. Items kann man selbst auf der Strecke verteilen, oder sie automatisch vom Spiel unter den Toren auftauchen lassen. Wird ein Spieler von einem Item, etwa einem Panzer oder einer Bananenschale, virtuell ausgebremst, bleibt auch der echte Kart auf der Strecke stehen.