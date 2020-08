Paper Mario The Origami King im Test: Mit Herz und Humor

Pilze sammeln

Das Erkunden der liebevoll gestalten Levels wird belohnt. Überall gibt es Verstecke und Secrets. Für manche müssen kleine Rätsel gelöst werden. Einige Orte kann man nur erreichen, wenn man die Löcher in der Papierwelt mit den zuvor gesammelten Papierschnipseln wieder schließt.

Das Beste, was man finden kann, sind Herzen, die permanent die Lebenskraft von Mario erhöhen. Außerdem gibt es Sammelgegenstände und reichlich Toads, die gerettet werden wollen. Mal wurden sie zu Grashüpfern gefaltet, zusammengerollt und in den Boden eingepflanzt oder in Schubladen verräumt. Will man wirklich alle finden, ist man eine Weile beschäftigt. Insgesamt wird man 20 bis 30 Stunden mit dem Spiel verbringen.