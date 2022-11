Microsoft: Call of Duty wird es immer für die PlayStation geben

Seit dem Mega-Deat von Microsoft mit Activision Blizzard gab es immer wieder Gerüchte, dass es Ableger des beliebten Action-Spiels Call of Duty bald nur noch für die X-Box sowie für Windows-PCs geben könnte. Diese Gerüchte entkräftigt nun Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer diese Woche.



Spencer gab den YouTuberinnen Justine und Jenna Ezarik vom „Same Brain Podcast“ ein Interview und sagte darin: „Wir werden Call of Duty nicht von der PlayStation runternehmen. So lange es da draußen PlayStations gibt, an die wir das Spiel ausliefern können, ist es unsere Absicht, Call of Duty weiterhin für die PlayStation zur Verfügung zu stellen.“