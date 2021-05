Microsoft Flight Simulator schrumpft um 87 Gigabyte

Wer mit knappem Speicherplatz auf der Festplatte kämpft und mit Microsofts Flight Simulator fliegen wollte, muss bisher in den sauren Apfel beißen: 170 Gigabyte an Daten fielen bei der Installation der Simulation bislang an. Ein neues Update macht's möglich: Die Installationsdatei wurde mehr als halbiert und ist jetzt "nur" mehr 83 Gigabyte groß.

Microsoft Flight Simulator für Xbox Series X/S

Wie Microsoft diese Optimierung geschafft hat, ist unklar. Für Hobbypilot*innen, die den Flight Simulatior über eine schnelle und meist kleinere SSD-Platten nutzen wollen, sind das ebenso gute Nachrichten wie für die geplante Portierung des Simulators auf die Xbox Series X/S.

Denn auf der Spielekonsole ist Speicherplatz immer ein Thema. Wann die Konsolenvariante endlich verfügbar ist, bleibt weiterhin unklar. Microsoft will aber zumindest in den nächsten Wochen Informationen zur Betaversion veröffentlichen. Mit der Xbox-Version wird es auch eine aktualisierte Version für PC geben.