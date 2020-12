Microsofts Flight Simulator 2020 kommt für die Xbox

Die Simulation zeichnet sich besonders durch ihren hohen Grad der Authentizität aus. Das Fliegen eines Flugzeugs kann bis ins kleinste Detail durchgeführt werden. Bisher war das vor allem für das Spielen am PC ausgelegt. Der neueste Teil ließ sich jedoch besonders gut mit dem Controller steuern. So lag die Vermutung nahe, dass der Flight Simulator bald seinen Weg auf die Konsolen finden würde.

Spieler auf der Xbox Series X/S sollen die gleichen Updates und DLCs erhalten, die für den PC erschienen sind und noch erscheinen werden. Das Spiel wird immer wieder aktualisiert, mit neu modellierten Städten und zusätzlichen Flugzeugen.

VR-Unterstützung

Neben der Xbox-Version arbeitet Microsoft derzeit an einer Umsetzung für VR. Dafür konnten sich im Oktober Beta-Tester anmelden, die das Spiel in der virtuellen Realität testen. In einem Twitch-Stream kündigten die Entwickler dann an, die VR-Unterstützung noch am 22. Dezember veröffentlichen zu wollen.