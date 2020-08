Flight Simulator 2020 im Test: Friedlich fliegen, viel abstürzen

Auswahl: ausreichend

Das Spiel wird in 3 Preisklassen angeboten: Standard, Deluxe und Premium. Je nach Version erhält man 20, 25 oder 30 Flugzeuge. Ich halte mich zunächst an die Cessna 172 Skyhawk, die es ab der Deluxe Edition gibt. Tatsächlich ist man hier mit der Standard Edition schon wirklich mit einer guten Selektion an großen und kleinen Flugzeugen ausgestattet. Auch speziellere Modelle, wie das Amphibienflugzeug Icon A5 und die Kunstflugmaschine Aviat Pitts Special S2S, sind schon in der Standard Edition mit dabei.

Über eine Weltkarte kann man Start-Flughäfen und Sehenswürdigkeiten auswählen. In der Standard Edition kann man 30 detailgetreu nachgebaute Flughäfen anfliegen, unter anderem in Innsbruck, Paris und New York. In der Deluxe Edition sind es 35 mit Kairo und Kapstadt. In der Premium Edition werden 40 Flughäfen angeboten. Hier kommen bspw. San Francisco und Frankfurt hinzu.

Alle anderen Flughäfen, die es auf der Erde gibt, werden automatisch generiert und können natürlich auch angeflogen werden – wiedererkennen wird man sie aber nicht. Schließlich kann man noch einstellen, ob man sich bereits in der Luft befinden möchte oder den Start lieber selbst durchführt.