Microsoft Flight Simulator feiert spektakuläres Comeback

Fast 38 Jahre ist es her, als der Microsoft Flight Simulator im November 1982 seine Premiere feierte. Mit der Veröffentlichung der neuen Version am 18. August für Windows 10 PC und im Xbox Game Pass für PC schlägt Microsoft nun ein neues Kapitel in dieser Ära auf. Die Erwartungen, aber auch die ersten Eindrücke der derzeit noch geschlossenen Betaversionen fallen ausgesprochen positiv aus. Vor allem die atemberaubende Grafik, aber auch Wetter- und Wolkensimulationen sorgen für Begeisterung.

Mehr Simulation, weniger Spiel

Den ersten Testerfahrungen zufolge hat sich Microsoft zusammen mit dem französischen Entwicklerstudio Asobo auf den Aspekt konzentriert, der dem Flight Simulator vor allem in den 90er-Jahren zu Ruhm verholfen hat. So präsentiert sich das Programm wenig verspielt. Im Fokus steht die Flugsimulation, das spielerische Element ergibt sich nicht durch das Erfüllen bestimmter Aufgaben und Challenges, sondern schlichtweg darin, dass man jede beliebige Gegend erkunden und von Flughafen A zu Flughafen B fliegen kann.